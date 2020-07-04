Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 30. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalyaspor-Başakşehir maçını ne zaman, saat kaçta?

Antalya Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir 60 puanla zirvede

Ligde son 10 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Medipol Başakşehir, 60 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 5 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda giriyor.

Başakşehir'de üç eksik

Medipol Başakşehir'de Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde üç önemli eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde kart cezası sona eren Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ise takımındaki yerini alabilecek.

📍 Antalya'dayız.#ANTvIBFK pic.twitter.com/yLrPdhG55e — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 3, 2020

Başakşehir'de iki isim sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da üç eksik

Antalyaspor’da kart cezalısı Hakan Özmert, sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk ve ülkesinde bulunan Charles Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Kırmızı-beyazlılarda, Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.

Antalyaspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Celutska, Ndinga, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Berkay Özcan, Crivelli, Demba Ba

Lider Başakşehir'in kalan maçları Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor ile 2, Demir Grup Sivassspor ile 7, Galatasaray ile de 8 puanlık farkı korudu.Şampiyonluk yolunda son 5 maçOkan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları kayıpsız geçmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin son 5 haftasında önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Denizlispor'u ağırlayacak. Sonraki haftalarda küme düşme hattında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak turuncu lacivertliler, iç sahada Kayserispor'u ağırlayıp deplasmanda ise Kasımpaşa ile oynanacağı müsabaka ile ligi tamamlayacak.5 maçın 3'ü deplasmandaKalan 5 maçın 3'ünde deplasmana çıkacak Başakşehir, 2 maçı ise evinde oynayacak.Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadı



