Antalyaspor-Başakşehir maçında sosyal medyayı sallayan an: Gole giderken sakatlandı

Antalyaspor-Başakşehir maçının ikinci yarısında sosyal medyada gündem olan bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin Alman futbolcusu Lukas Podolski, Başakşehir savunmasını dengesiz yakaladıkları pozisyonda etkili geldi. 3 arkadaşıyla birlikte gole giden başarılı oyuncu tam bu esnada sakatlık geçirdi ve baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Pozisyonun devamında oyuna devam eden Başakşehir, Demba Ba'nın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

İşte Antalyaspor-Başakşehir maçında Lukas Podolski'nin sakatlandığı ve Başakşehirli Demba Ba'nın golüyle sonuçlandığı o anlar;

Lukas Podolski'nin sakatlanarak oyundan çıkması sonrasında Başakşehir, Antalyaspor karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı. Alman futbolcu, sakatlığı sebebiyle gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.