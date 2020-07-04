SÜPER LİG

Antalyaspor-Başakşehir maçında şampiyonluk yarışını etkileyen an: Lukas Podolski gole giderken sakatlandı

Antalyaspor-Başakşehir maçında sosyal medyayı sallayan an: Gole giderken sakatlandı

Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında maçın kaderini etkileyen bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Lukas Podolski, mücadelenin ikinci yarısında gole giderken sakatlandı ve kendini yere bıraktı. O sırada oyuna devam edemeyen Alman futbolcu dışarı çıkarken sağlık görevlilerinin gelmesini istedi. Devam eden oyunda Demba Ba, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı. Sosyal medyada Podolski'nin gole giderken sakatlanması bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Antalyaspor-Başakşehir maçının ikinci yarısında sosyal medyada gündem olan bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin Alman futbolcusu Lukas Podolski, Başakşehir savunmasını dengesiz yakaladıkları pozisyonda etkili geldi. 3 arkadaşıyla birlikte gole giden başarılı oyuncu tam bu esnada sakatlık geçirdi ve baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Pozisyonun devamında oyuna devam eden Başakşehir, Demba Ba'nın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

İşte Antalyaspor-Başakşehir maçında Lukas Podolski'nin sakatlandığı ve Başakşehirli Demba Ba'nın golüyle sonuçlandığı o anlar;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Lukas Podolski'nin sakatlanarak oyundan çıkması sonrasında Başakşehir, Antalyaspor karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı. Alman futbolcu, sakatlığı sebebiyle gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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