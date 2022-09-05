Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: "Maçlarımıza acemi hakem verilmesin"

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa, Hedergjonaj ve Cemali Sertel'in kendi kalesine attığı golle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan sert açıklamalarda bulundu.

Adnan Başkan: "Bize lütfen acemi hakem vermesinler"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Pozisyonda oyuncumuzla rakip oyuncunun alakası yok. Top geçip gidiyor ve çarpışıyorlar. Sonrasında penaltı veriyor. Biz MHK'dan, TFF'nin her zaman arkasındayız. Bize lütfen acemi hakem vermesinler" dedi.

Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında da hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade eden Adnan Başkan, "Bu hafta yapılan hatalar ortada, geçen hafta oyuncumuz Bünyamin Balcı'ya verilmeyen penaltı var. Luiz Adriano'nun golü var ve o da iptal oluyor. Rakip gelip faul olmasına rağmen golü veriliyor" diye konuştu.

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"Oyuncumuzun kafasının dağılması mı gerekiyor"

Hakem hatalarının devam ettiğini belirten Adnan Başkan, "Bu hafta da görüldüğü üzere hakem hatalarının nasıl olduğunu gördük. Herkes bunu da söyleyecek. İlk yarıda Sam Larsson'a atılan tekme direkt olarak kafasına vuruluyor. Zaten ikinci yarıda da oynayamadı. Adamın kafasının dağılması mı gerekiyor, anlayamıyorum. Bu adamın kafasının yarılması mı gerekiyor? Böyle mi kırmızı kart çıkacak?" şeklinde konuştu.

"Fredy'e verilen kırmızı kart komedi"

Fredy'e verilen kırmızı kartın komedi olduğunu belirten Adnan Başkan, "Bu pozisyonda nasıl kırmızı kart veriliyor anlamış değilim. Rakip yarı alanda olan bir pozisyon. Sarı kartla geçiştirilebilecek bir pozisyon" şeklinde konuştu.

Antalyaspor bu mağlubiyet sonra 6 puanda kaldı ve 10. sırada kaldı. Kasımpaşa ise bu galibiyetle puanını 6'ya çıkartarak 12.sıraya yükseldi.

MS | Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa



⚽ 45+1 Hadergjonaj

⚽ 61 Cemali Sertel (k.k)

🟥 90+6 Fredy pic.twitter.com/hgEsmgzVUr REKLAM September 4, 2022