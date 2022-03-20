Antalyaspor farklı kazandı

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Bu günün 13.30 periyodunda oynanan mücadelesinde ligde 38 puanı bulunan Antalyaspor, 35 puanlı GZT Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma 4-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
- Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Veysel Sarı, 62. dakikada Doğukan Sinik, 81. dakikada oyuna sonradan dahil olan Fredy ve 90+5. dakikada Naldo kaydetti. GZT Giresunspor'un tek golü 67. dakikada penaltıdan Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşti. GZT Giresunspor aldığı bu mağlubiyetle 35 puanda kaldı ve düşme hattının hemen üstünde 16. sırada kendine yer buldu. Kırmızı-beyazlı ekip yenilmezlik sersini 8 maça çıkarırken, çotanaklar ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlubiyetle tanıştı.
- Milli aranın ardından devam edecek olan Süper Lig'in 31. haftasında, Antalyaspor deplasmanda Altay'ın konuğu olacak. GZT Giresunspor ise sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.