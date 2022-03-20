Spor Antalyaspor farklı kazandı
FUTBOL FUTBOL

Antalyaspor farklı kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlı ekip puanını 41'e yükseltti. Çotanaklar ise 35 puanda kaldı ve düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada haftayı tamamladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor farklı kazandı
Antalyaspor-GZT Giresunspor

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Bu günün 13.30 periyodunda oynanan mücadelesinde ligde 38 puanı bulunan Antalyaspor, 35 puanlı GZT Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma 4-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

  • Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Veysel Sarı, 62. dakikada Doğukan Sinik, 81. dakikada oyuna sonradan dahil olan Fredy ve 90+5. dakikada Naldo kaydetti. GZT Giresunspor'un tek golü 67. dakikada penaltıdan Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşti. GZT Giresunspor aldığı bu mağlubiyetle 35 puanda kaldı ve düşme hattının hemen üstünde 16. sırada kendine yer buldu. Kırmızı-beyazlı ekip yenilmezlik sersini 8 maça çıkarırken, çotanaklar ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlubiyetle tanıştı.

  • Milli aranın ardından devam edecek olan Süper Lig'in 31. haftasında, Antalyaspor deplasmanda Altay'ın konuğu olacak. GZT Giresunspor ise sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.
Sözcününhaberine yalanlama

Sözcü'nün
haberine yalanlama

2025'ten itibaren devletimiz ilave gelire kavuşacak.
İlk yarıda eşitlik var

İlk yarıda eşitlik var

Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Ukraynada patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar.

​'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp sonra başına koymuştu.

Ömer Çelik'ten hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşım.

Türk şirketlere çağrı: Bu fırsatları değerlendirin.

​Ukrayna işgal girişiminde son rakamları paylaştı.

​Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yeni şok.

Araç içinde sıkışan 12 yolcu kurtarıldı.

​Pençe-Şimşek operasyonunda sol kol ve bacağını kaybetti.

​Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ne olursun dön gel

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.