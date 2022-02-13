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Antalyaspor 8 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fernando Martins, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi attı.

Alınan bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 28'e yükseltti. Karagümrük ise 33 puanda kaldı. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

  • 8 hafta sonra kazandı
  • Karagümrük'ü 3-0 yenen Antalyaspor ligde 8 hafta sonra kazandı. Ev sahibi ekip bu süreçte, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti.
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