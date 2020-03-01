SÜPER LİG

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında boğazları düğümleyen anons

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında takım kadroları olarak İdlib’de şehit olan ve bugün Türkiye’nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.

Haber Merkezi İHA
Antalya Stadyumu Türk bayraklarıyla donatıldı.

Antalya Stadyumu Türk bayraklarıyla donatıldı.

Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi.

Spiker, “Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe’nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum” diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.

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