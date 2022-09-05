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Antalyaspor'un gardı düştü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar kalesinde ise 7 gol gördü.

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Haber Merkezi İHA
Antalyaspor Süper Ligde kaçıncı sırada?
Antalyasporlu futbolcular, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig’de 5 hafta geride kalırken, Antalyaspor topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor.

İlk hafta sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ardından deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0’lık skorla yenerken, yine evinde Trabzonspor’u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

4. haftada deplasmanda Gaziantep FK’ya 5-2 kaybeden Antalyaspor, dün de taraftarı önünde Kasımpaşa’ya 2-0’lık skorla yenildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, son iki karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü.

Uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül’de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

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