Antalyaspor'un gardı düştü

Süper Lig’de 5 hafta geride kalırken, Antalyaspor topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor.
İlk hafta sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ardından deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0’lık skorla yenerken, yine evinde Trabzonspor’u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
4. haftada deplasmanda Gaziantep FK’ya 5-2 kaybeden Antalyaspor, dün de taraftarı önünde Kasımpaşa’ya 2-0’lık skorla yenildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, son iki karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü.
Uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül’de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig puan durumu