Antalyaspor Türkiye Kupası'nda finalde: Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Antalyaspor ile Alanyaspor Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Antalyaspor Podolski ve Hakan Özmert'in attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Maçtan dakikalar;

GOL!

17. dakikada Bünyamin’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lukas Podoslki’nin dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

35. dakikada ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

37. dakikada Eren Albayrak’ın hatalı pasında araya giren Salih Uçan’ın şutu defansa da çarparak kalecide kaldı.

43. dakikada Podolski taşıdığı topu ceza sahasına sağdan giren Bünyamin Balcı’ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu yandan auta gitti.

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44. dakikada Eren Albayrak’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski’nin rakibini eksilttikten sonra yaptığı şut yandan auta gitti.

45. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Dönen topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar’ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

50’inci dakikada Eren Albayrak’ın vuruşunda savunmadan seken top Nuri Şahin’in önünde kaldı. Vuruşunda kaleci Marafona tehlikeyi önledi.

65’inci dakikada Salih Uçan’ın sol kanattan arka direğe ortasında Tzavellas’ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

GOL!

82’nci dakikada Fredy’nin pasında topla buluşan Hakan Özmert, ceza alanı dışı sol çaprazında sert vurdu. Top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.

88’inci dakikada Caulker’in şutunda kaleci Boffin, topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

90’ıncı dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Efkan’ın vuruşunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.

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Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Antalyaspor'un takım kaptanlarından biri olan Ruud Boffin, Hakan Özmert'in attığı golden sonra kalesinden çıkarak sevinci arkadaşlarıyla birlikte yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı #ZTK pic.twitter.com/v53hXHNB7I — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 17, 2021



