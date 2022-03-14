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Antalyaspor zorlu deplasmandan üç puan çıkardı

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Böylece Nuri Şahin'in öğrencileri ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Başakşehir ise 3 maçtır kazanamıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor zorlu deplasmandan üç puan çıkardı
Başakşehir-Antalyaspor

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle dün oynanması gereken Başakşehir-Antalyaspor maçı bu güne ertelenmişti. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada kazanan taraf Akdeniz temsilcisi oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 20. dakikada Antalyaspor'un Gana asıllı Amerikalı futbolcusu Haji Wright kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 38'e yükseltti. Başakşehir ise 47 puanda kaldı. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım ligde oynadığı son üç maçını da kazanamadı. Nuri Şahin'in öğrencileri ise yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

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