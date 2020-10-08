SÜPER LİG

Antalyaspor'da Serdar Gürler ve Drole ne zaman sahalara dönecek?

Antalyaspor'a kötü haber: İki futbolcu devreyi kapattı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da sakatlıkları devam eden Serdar Gürler ve Drole’ün ligin ilk yarısını kapattıkları bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç arası nedeniyle verilen 5 günlük iznin ardından topbaşı yaptı. Kırmızı-beyazlıların antrenmanına sakatlıkları bulunan 4 futbolcu katılamadı.

Sakatlığı devam eden Serdar Gürler ve Drole'ün tedavilerinin devam ettiği ve büyük ölçüde ilk yarıyı kapattıkları belirtildi.

Doğukan'ın tedavisi sürüyor

Beşiktaş maçında sakatlanması sonucu kemik ödemi oluşan genç futbolcu Doğukan Sinik’in de tedavisine devam edildiği ve sahalara ne zaman döneceğinin tam olarak belli olmadığı öğrenildi.

Ribeiro 3 hafta yok


Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Fredy Ribeiro’nun da sol arka adalesinde yırtık olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trabzonspor'un yeni transferi ameliyat oldu
Trabzonspor'un yeni transferi ameliyat oldu

Trabzonspor Kulübü'nün TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Muhammet Taha Tepe, ameliyat edildi.Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki genç kaleci Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacakTrabzonspor'un yeni transferi Muhammet Taha Tepe kulübüne veda etti


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