Trabzonspor'un yeni transferi ameliyat oldu

Trabzonspor Kulübü'nün TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Muhammet Taha Tepe, ameliyat edildi.
Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki genç kaleci Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir" ifadesini kullandı.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki oyuncu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.Trabzonspor Kulübü aynı zamanda, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sağlık durumları hakkında da açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Anders TrondsenDün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.Marlon XavierSol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.Joao PereiraÇaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira’nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı?
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammet Taha Tepe kulübüne veda etti
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kaleciler Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a, Erce Kardeşler'in de Trabzonspor'a transferlerinin ardından Muhammet Taha Tepe'nin de Karadeniz ekibiyle anlaştığı belirtildi. Peki, Muhammet Taha Tepe kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar.Geçen sezonu Niğde Anadolu FK'de geçiren 2001 doğumlu genç kalecinin kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, helalleşme kavramına çok önem verdiğini, paranın her zaman ve her yerde kazanılabileceğini ancak karakterin sonradan geliştiğini aktardı."Karakteriyle her zaman ön plana çıktı"Muhammet Taha Tepe'nin kulübe 12 yaşında geldiğini bildiren Özkan, şunları kaydetti:"Sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak bölge dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin."Özkan, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum" ifadelerini kullandı.Süper Lig'e giden dördüncü kalecimiz Muhammet Taha Tepe, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile helalleşip veda etti...https://t.co/embE93o6J8 pic.twitter.com/pEisA5kQgVMuhammet Taha Tepe kimdir, kaç yaşında, nereli?Taha Tepe 19 yaşında, Sakaryalıdır. Altınordu Futbol Akademisi’ne çocuk yaşta Sapanca’dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm Altınordu Ailesi’ne teşekkür etti. Tepe, "Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Altınordu, her zaman hayatımın önemli bir parçası olarak kalacak. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor. Trabzon’a, Trabzonspor’un bir oyuncusu olmak için gidiyorum" şeklinde konuştu.Forvet oynuyordu kaleci olduAltınordu’ya ilginç bir tesadüfle geldiğini de belirten genç kaleci, "Babam ve arkadaşlarımın kurduğu Sapanca Futbol Akademisi’ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti, hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez U13 Türkiye Şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar" ifadelerini kullandı."Hedefim A Milli Takım""Hem Trabzonspor’da kalıcı olmak hem de A Milli Takım’a yükselmek istiyorum" diyerek sözlerini sürdüren Muhammet Taha Tepe, "U19 Elit Tur kadrosuna davet edilmem, kariyerimde önemli bir fark oluşturacak. Daha 19 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var. Elime geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" yorumu yaparken, oyuncunun babası İsmail Tepe de oğlunun Türkiye’nin en iyi akademisinde eğitimi aldığını ifade etti.Muhammet Taha Tepe: "Babam ve arkadaşlarımın kurduğu Sapanca Futbol Akademisi’ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti, hala kaledeyim" pic.twitter.com/5R9E3ILT2r— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 3, 2020
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