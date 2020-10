Trabzonspor'un yeni transferi ameliyat oldu

Trabzonspor Kulübü'nün TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Muhammet Taha Tepe, ameliyat edildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki genç kaleci Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki oyuncu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.Trabzonspor Kulübü aynı zamanda, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sağlık durumları hakkında da açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Anders TrondsenDün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.Marlon XavierSol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.Joao PereiraÇaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."