SÜPER LİG

Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. Norveçli oyuncu, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anders Trondsen 950 bin euro karşıllığında transfer edilmişti.

Anders Trondsen 950 bin euro karşıllığında transfer edilmişti.

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki oyuncu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor Kulübü aynı zamanda, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sağlık durumları hakkında da açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Anders Trondsen
  • Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.
  • Marlon Xavier
  • Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.
  • Joao Pereira
  • Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira’nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."

Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı?
Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı?

Geçtiğimiz sezon 24 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.Son olarak Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in transfer girişimlerinde bulunduğu Norveçli oyuncunun sözleşmesi de merak konusu oldu.Crystal Palace takımından 750 bin euro bedelle Trabzonspor'a 2 yıl kiralanan Sörloth, bordo mavili takımdan yıllık 1.5 milyon euro ücret alıyor.Norveçli oyuncu 2020/21 sezonunda Trabzonspor formasıyla resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11 başlaması halinde 6 milyon euro ödenerek Trabzonspor'un bonservisli oyuncusu olacak.Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir buy-out maddesi de bulunmuyor. Trabzonspor, oyuncunun transferini tamamlamak için önümüzdeki sezonu bekliyor.Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri açıkladı: Sörloth'u ciddi şekilde istiyorlarBrezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdiBuy-Out ne demek?Sözleşme süresinden önce belirlenen miktarın ödenerek oyuncunun tüm haklarına sahip olmak. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Milli Takımımızın yeni formasını çok sevdik 🇹🇷 Bu tarihi formayı takipçilerimiz arasından 3 kişiye hediye etmek istiyoruz. 👇🏻Yapman gerekenler ✅@yenisafakspor ve @gztspor hesabını takip et. ✅3 &#39;yakın&#39; arkadaşını yoruma etiketle. ✅Gönderiyi beğen 📲@yenisafakspor’un mobil uygulamasını indirmeyi de unutma. Link profilde😏 ⚠Çekiliş Sonucu 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. #Türkiye #MilliForma #BiziKimseDurduramaz Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (1 Eyl, 2020, 6:50öö PDT)

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