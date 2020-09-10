Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki oyuncu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor Kulübü aynı zamanda, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sağlık durumları hakkında da açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Anders Trondsen

Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Marlon Xavier

Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Joao Pereira

Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira’nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."