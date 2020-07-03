Trabzonspor'un yeni transferi Muhammet Taha Tepe kulübüne veda etti

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kaleciler Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a, Erce Kardeşler'in de Trabzonspor'a transferlerinin ardından Muhammet Taha Tepe'nin de Karadeniz ekibiyle anlaştığı belirtildi.

Geçen sezonu Niğde Anadolu FK'de geçiren 2001 doğumlu genç kalecinin kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, helalleşme kavramına çok önem verdiğini, paranın her zaman ve her yerde kazanılabileceğini ancak karakterin sonradan geliştiğini aktardı.

"Karakteriyle her zaman ön plana çıktı"





Muhammet Taha Tepe'nin kulübe 12 yaşında geldiğini bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak bölge dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin."

Özkan, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e giden dördüncü kalecimiz Muhammet Taha Tepe, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile helalleşip veda etti...https://t.co/embE93o6J8 pic.twitter.com/pEisA5kQgV — Altınordu FK (@AltinorduFK) July 3, 2020

"Altınordu hayatımın önemli bir parçası"

Altınordu Futbol Akademisi’ne çocuk yaşta Sapanca’dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm Altınordu Ailesi’ne teşekkür etti. Tepe, "Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Altınordu, her zaman hayatımın önemli bir parçası olarak kalacak. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor. Trabzon’a, Trabzonspor’un bir oyuncusu olmak için gidiyorum" şeklinde konuştu.

Forvet oynuyordu kaleci oldu

Altınordu’ya ilginç bir tesadüfle geldiğini de belirten genç kaleci, "Babam ve arkadaşlarımın kurduğu Sapanca Futbol Akademisi’ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti, hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez U13 Türkiye Şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar" ifadelerini kullandı.

"Hedefim A Milli Takım"

"Hem Trabzonspor’da kalıcı olmak hem de A Milli Takım’a yükselmek istiyorum" diyerek sözlerini sürdüren Muhammet Taha Tepe, "U19 Elit Tur kadrosuna davet edilmem, kariyerimde önemli bir fark oluşturacak. Daha 19 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var. Elime geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" yorumu yaparken, oyuncunun babası İsmail Tepe de oğlunun Türkiye’nin en iyi akademisinde eğitimi aldığını ifade etti.