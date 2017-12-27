SÜPER LİG

Antalyasporlu Sandro Benevento'ya transfer oldu

İtalyan ekibi Benevento, gördüğü kırmızı kartlarla hayal kırıklığına neden olan Antalyasporlu orta saha oyuncusu Sandro'yu kiraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 yaşındaki Sandro, bu sezon ligde çıktığı 3 maçın 2'sinde oyundan atıldı.

28 yaşındaki Sandro, bu sezon ligde çıktığı 3 maçın 2'sinde oyundan atıldı.

Fotoğraf: AA

Serie A'da son sırada yer alan Benevento, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Sandro'yu kadrosuna kattı.

Sky Sport'un İtalyan muhabiri Fabrizio Romano, İtalyan ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralandığını ifade etti.

  • Sandro bu sezon ortaya koyduğu performansla Antalyaspor'da hayal kırıklığına neden oldu. Brezilyalı futbolcu çıktığı 3 lig maçında 2 kez kırmızı kart gördü.

Çalımbay 'Her maç atılır' demişti

Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde Sandro ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Sandro'nun agresif bir oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay "Böyle oynarsa her maç atılır" ifadelerini kullanmıştı.

Rıza Çalımbay: Sandro her maçta oyundan atılır
Rıza Çalımbay: Sandro her maçta oyundan atılır

Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Hedefimiz, sezonu ilk 10 içinde, iyi bir yerde bitirmek" dedi. Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştıklarını hatırlatarak, iki takım için de önemi yüksek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi."Çok kritik maçlar olacak"Antalyaspor'da göreve başladığında takımın ligde sonuncu durumda bulunduğunu ancak sonrasında yönetim, taraftar ve futbolcuların takıma sahip çıktığını anlatan Çalımbay, bu sayede şu anda iyi bir yerde olduklarını dile getirdi.Rıza Çalımbay, iyi bir noktaya geldiklerini ancak hedeflerinin bitmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti;"Mutlaka sezonu çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bütün uğraşımız, hedefimiz bu sezonu ilk 10 içinde, iyi bir yerde bitirmek. Her zaman söylediğimiz gibi mutlaka zirveye oynayan bir Antalyaspor olacak. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık ve üstüne koyarak gittik. İkinci yarı bütün takımlar için çok önemli, çok kritik maçlar olacak. Onun için de her maça final gözüyle bakıyoruz""Sandro böyle oynarsa her maç atılır"Çalımbay, dünkü hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan yeni transferler Sandro ve Salih Dursun'un henüz yüzde 100 hazır olmadıklarını söyledi. Salih Dursun'u bu hafta ilk 11'de sahaya süreceğini anlatan Çalımbay, yeni transfer Sandro ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı; "Bu hafta Celustka'yı stoper oynatacağımız için büyük ihtimal Salih'e görev vereceğiz. İyi olacağına inanıyorum. İkisi de tam yüzde 100 değiller ama kısa bir sürede bizimle beraber iyi bir yere gelecekler. Sandro zaten son anda geldi. Oyuncuları dahi tanımıyor. Sadece daha önceden Brezilya'dan arkadaş olduğu oyuncular var. Onun için de onlara bir zaman gerekiyor. Onun oyun tarzı agresif ama Türkiye'yi öğrenecek. Böyle oynarsa her maç atılır" Sandro Ranieri resmen Antalyaspor’da

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