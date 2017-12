Antalyasporlu Sandro Benevento'ya transfer oldu

Serie A'da son sırada yer alan Benevento, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Sandro'yu kadrosuna kattı.

Sky Sport'un İtalyan muhabiri Fabrizio Romano, İtalyan ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralandığını ifade etti.

Sandro bu sezon ortaya koyduğu performansla Antalyaspor'da hayal kırıklığına neden oldu. Brezilyalı futbolcu çıktığı 3 lig maçında 2 kez kırmızı kart gördü.

Çalımbay 'Her maç atılır' demişti

Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde Sandro ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Sandro'nun agresif bir oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay "Böyle oynarsa her maç atılır" ifadelerini kullanmıştı.