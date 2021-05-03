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Spor Antalyasporun evi deplasmanı oldu Son 4 maçını kaybetti
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Antalyaspor'un evi deplasmanı oldu: Son 4 maçını kaybetti

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe'ye yenilen Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Antalyasporun evi deplasmanı oldu: Son 4 maçını kaybetti
Kırmızı-beyazlı ekip ligde 13. sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 7'nci iç saha mağlubiyetini 39. haftada Göztepe maçında yaşadı.


Ligde en son iç saha galibiyetini 31. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3-1'lik skorla elde eden kırmızı-beyazlılar, ardından sahasında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Akdeniz ekibi, 33. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-2, 35. haftada Çaykur Rizespor'a 3-2, 37. haftada Galatasaray'a 1-0, 39. haftada Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Göztepe mağlubiyetiyle bu sezon yedinci iç saha yenilgisini alan ve 39. haftada 43 puanda kalan kırmızı-beyazlılar, 40. haftada 8 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Ligde 41. haftayı bay geçecek olan Antalyaspor, 2020-2021 sezonunu 42. haftada 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

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