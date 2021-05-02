Gol düellosunda kazanan Göztepe

Ligin 39. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ünal Karaman'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Anderson Esiti, 66. dakikada Adis Jahovic ve 84. dakikada Atınç Nukan kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar mücadeleyi iki asistle tamamladı.
Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Fredy ve 67. dakikada Lukas Podolski attı.
- Göztepe bu sonuçla puanını 51'e yükseltti. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.