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Gol düellosunda kazanan Göztepe

Süper Lig'de Göztepe, maçın son dakikalarında Atınç Nukan'ın attığı golle Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gol düellosunda kazanan Göztepe
Göztepeli Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı

Ligin 39. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ünal Karaman'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Anderson Esiti, 66. dakikada Adis Jahovic ve 84. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar mücadeleyi iki asistle tamamladı.

Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Fredy ve 67. dakikada Lukas Podolski attı.

  • Göztepe bu sonuçla puanını 51'e yükseltti. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.

Göztepeli futbolcu Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı
SPOR
Göztepeli futbolcu Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı


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