Antoine Griezmann'dan Türkiye itirafı

A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği sırada Fransa'da deplasmanda İzlanda'yı aynı skorla mağlup etti.

Grupta 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milli Takımımız ve Fransa ilk iki sırada bulunuyor. İlk maçta sahamızda Fransızları 2-0 ile geçtiğimiz için puan tablosunda ilk sırada biz yer alıyoruz.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'ye doğrudan katılabilmek için en kritik virajlardan birisine giriyor. Şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milli Takım 18 puan ile grupta birinci sırada yer alıyor. Millilerin hemen arkasında ise yine 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fransa bulunuyor.Grupta neler oldu?A Milli Futbol Takımımızın grupta oynadığı ve oynayacağı karşılaşmalar ile puan durumu şu şekilde:Arnavutluk-Türkiye: 0-2Türkiye-Moldova: 4-0Türkiye-Fransa: 2-0İzlanda-Türkiye: 2-1Türkiye-Andorra: 1-0Moldova-Türkiye: 0-4Türkiye-Arnavutluk: 1-0A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?1-Fransa'yı yenmemiz durumunda;Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız grupta 18 puan ile birinci sırada yer alıyor. İzlanda'yı da aynı şekilde yenen Fransa 18 puan ile grupta 2. sırada bulunuyor. Üçüncü İzlanda ile aramızda 6 puan fark var. Millilerimizin Fransa'yı yenmesi ve İzlanda'nın da Andorra karşısında kazanması durumunda, daha sonra oynayacağımız 2 maçtan en kötü 1 puan çıkarmamız halinde gruptan çıkıyoruz. İzlanda'nın Andorra karşısında olası bir puan kaybı ile millilerimiz gruptan çıkmayı garantiliyor.2- Fransa'ya mağlup olmamız durumunda;Millilerimiz Fransa'ya grup liderliği için gidecek ama olası bir puan kaybında ne olacak? A Milli Takımımızın, Fransa'ya mağlup olması ve İzlanda'nın kazanması durumunda, rakibimiz ile puan farkı 3'e düşecek. Bu durumda oynayacağımız İzlanda ve Andaorra karşılaşmaları bizim için belirleyici olacak.3- Fransa ile berabere kalırlarsak;Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile berabere kalması ve İzlanda'nın kazanması durumunda, rakibimiz ile puan farkı 4'e düşecek. Sonraki karşılaşmalarda İzlanda ile oynayacağımız maç bizim için önem teşkil ediyor. En kötü ihtimalle son 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet almamız durumunda gruptan çıkıyoruz.Türkiye-Arnavutluk: 1-0EURO 2020'ye katılım hakkı nasıl belirleniyor?Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.Video: Millilerimiz kritik virajı 90'da döndü

İzlanda ile oynanan mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu Antoine Griezmann, ''İzlanda ile oynadığımız maç çok zordu ama 3 puan almak zorundaydık ve aldık. Şimdi evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Türkiye'de acı çekmiştik. Bu yüzden Türkiye maçına çok iyi hazırlanacağız ve kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.