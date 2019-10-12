Antoine Griezmann'dan Türkiye itirafı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda rakibimiz Fransa deplasmanda İzlanda'yı 66. dakikada Giroud'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında konuşan Antoine Griezmann, "Türkiye için çok iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziDiğer
A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği sırada Fransa'da deplasmanda İzlanda'yı aynı skorla mağlup etti.
Grupta 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milli Takımımız ve Fransa ilk iki sırada bulunuyor. İlk maçta sahamızda Fransızları 2-0 ile geçtiğimiz için puan tablosunda ilk sırada biz yer alıyoruz.
İzlanda ile oynanan mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu Antoine Griezmann, ''İzlanda ile oynadığımız maç çok zordu ama 3 puan almak zorundaydık ve aldık. Şimdi evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Türkiye'de acı çekmiştik. Bu yüzden Türkiye maçına çok iyi hazırlanacağız ve kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımız 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
Yorum