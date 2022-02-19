Araya Fransa Cumhurbaşkanı'nı sokacak

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile sözleşme uzatabilmek için araya cumhurbaşkanını soktu.

Mbappe, PSG’den gelen sözleşme yenileme tekliflerini ısrarla geri çevirmesinin ardından, Mirror'da yer alan habere göre Fransız devi Mbappe’yi takımda tutabilmek ve imza attırabilmek için değişik bir yol denemeye karar verdi.

Habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, duruma el atacak. PSG, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayıp, Kylian Mbappe'yi Paris'te kalmaya ikna etmesini isteyecek.

Başkent ekibi, Real Madrid'den gelen 220 Milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Mbappe'nin ise sözleşmesinin bitimi ile beraber Real Madrid'e gitmek istediği biliniyor.