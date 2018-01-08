Arouna Kone en zorlandığı stoperi açıkladı

Süper Lig'de ilk yarıda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arouna Kone, Sivasspor'un Antalya kampında önemli mesajlar verdi. Fildişili oyuncu, oynadığı mücadelelerde en çok zorlandığı stoperi de açıkladı.

İşte Arouna Kone'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Ligde en çok zorlandığım oyuncu için Pepe diyebilirim. Çok tecrübeli bir stoper. Uzun süre Real Madrid'de oynadı. İkili mücadelelerde çok zor bir oyuncu. Ona karşı çok zor durumda kaldım. Sadece Pepe değil Süper Lig'de çok kaliteli stoperler bulunuyor.

Arouna Kone, Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 8 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.