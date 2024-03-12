UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Arsenal evinde Porto’yu konuk ediyor.
UEFA
Son 16 Turu ikinci maçında Arsenal evinde Porto’yu ağırlayacak. Bugüne kadar
'yu konuk ettiği üç resmi maçın tamamını kazanan Arsenal, bu karşılaşmalarda attığı 11 gole karşılık rakibine gol şansı tanımadı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında ilk maçını kaybettiği son 10 eleme turunun dokuzunda yoluna devam edemedi ancak bu şekilde tur atlamayı başardığı son eşleşme 2009/10 son 16 turunda Porto karşısındaydı. Peki,
- Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
ARSENAL - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ARSENAL - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı Arsenal - Porto maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ARSENAL - PORTO CANLI İZLE
ARSENAL - PORTO CANLI İZLE
ARSENAL - PORTO CANLI SKOR
ARSENAL - PORTO CANLI SKOR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU FİKSTÜR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU FİKSTÜR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Arsenal
#Porto
#UEFA Şampiyonlar Ligi
12 dakika önce