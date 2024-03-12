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Spor

Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Arsenal evinde Porto’yu konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Clement Turpin yönetecek. İlk maçı 1-0 kazanan Porto, zorlu deplasmandan beraberlikle ayrılması halinde tur atlayan taraf olacak. 9. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Arsenal’in 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Porto 3 maçta galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Arsenal - Porto maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.

12:20 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 12:20 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Arsenal evinde Porto’yu konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Arsenal evinde Porto’yu konuk ediyor.
UEFA
Son 16 Turu ikinci maçında Arsenal evinde Porto’yu ağırlayacak. Bugüne kadar
'yu konuk ettiği üç resmi maçın tamamını kazanan Arsenal, bu karşılaşmalarda attığı 11 gole karşılık rakibine gol şansı tanımadı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında ilk maçını kaybettiği son 10 eleme turunun dokuzunda yoluna devam edemedi ancak bu şekilde tur atlamayı başardığı son eşleşme 2009/10 son 16 turunda Porto karşısındaydı. Peki,
- Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

ARSENAL - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı Arsenal - Porto maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARSENAL - PORTO CANLI İZLE

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ARSENAL - PORTO CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU FİKSTÜR

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#Arsenal
#Porto
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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