UEFA

Son 16 Turu ikinci maçında Arsenal evinde Porto’yu ağırlayacak. Bugüne kadar

'yu konuk ettiği üç resmi maçın tamamını kazanan Arsenal, bu karşılaşmalarda attığı 11 gole karşılık rakibine gol şansı tanımadı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında ilk maçını kaybettiği son 10 eleme turunun dokuzunda yoluna devam edemedi ancak bu şekilde tur atlamayı başardığı son eşleşme 2009/10 son 16 turunda Porto karşısındaydı. Peki,