İngiltere Premier Lig 21. haftasında Arsenal evinde Crystal Palace’ı 5-0 mağlup etti.
, Premier Lig 21. haftasında evinde Crystal Palace ile karşılaştı. Arsenal Gabriel, Henderson, Trossard ve Martinelli (2) ’nin attığı gollerle maçtan 4-0’lık üstünlükle ayrıldı. Arsenal bu sonuçla Premier Lig’de 3. sıradaki yerini korudu.
ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 21. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG 21. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Arsenal
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#İngiltere Premier Lig
16 hours ago