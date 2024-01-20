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Spor

Arsenal 3 puana 5 golle ulaştı: Martinelli’den 2 dakikada 2 gol!

İngiltere Premier Lig 21. haftasında Arsenal evinde Crystal Palace’ı konuk etti. Maç ev sahibi Arsenal’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 11’ Gabriel, 37’ Dean Henderson (k.k.), 59’ Leandro Trossard 90+4’ ve 90+5’ Gabriel Martinelli’den geldi. Arsenal bu sonuçla 43 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Arsenal - Crystal Palace maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:31 - 20/01/2024 Saturday
Güncelleme: 17:33 - 20/01/2024 Saturday
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 21. haftasında Arsenal evinde Crystal Palace’ı 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 21. haftasında Arsenal evinde Crystal Palace’ı 5-0 mağlup etti.
, Premier Lig 21. haftasında evinde Crystal Palace ile karşılaştı. Arsenal Gabriel, Henderson, Trossard ve Martinelli (2) ’nin attığı gollerle maçtan 4-0’lık üstünlükle ayrıldı. Arsenal bu sonuçla Premier Lig’de 3. sıradaki yerini korudu.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ

Arsenal - Crystal Palace maç özetini izlemek için

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 21. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI









#Arsenal
#Crystal Palace
#İngiltere Premier Lig
16 hours ago
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