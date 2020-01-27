SÜPER LİG

Aslan kükredi

Deplasmanda Konyaspor’u Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük’ün golleriyle mağlup eden Galatasaray üst üste 3. lig maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Yarıştaki iddiasını sürdüren sarı-kırmızılı takım ligde maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını 7’ye düşürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın gol sevinci

Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın gol sevinci

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, maçın tamamını domine ederken Radamel Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük’ün ayağından bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, Konyaspor ise bu sezon ligde çıktığı 19. maçta 15. puan kaybını yaşadı. 6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer Ali Şahiner’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hadziahmetovic’in şutunu kaleci Muslera köşeden çıkardı. 13’te ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Feghouli’nin yerden şutu kaleci Serkan’da kaldı. 16’da sol kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Falcao’nun kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti. 26. dakikada Emre Akbaab’nın pasında sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın ortasında penaltı noktası gerisinden Falcao’nun şutu ağlarla buluştu: 0-1. 39’da sol kanattan Saracchi’nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba’nın yerden şutu filelere gitti: 0-2. 64’de Miya, kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşünürken şutu Muslera’nın kucağında kaldı. 68’de Emre Akbaba’nın pasıyla ceza sahasına giren Saracchi’nin sert şutu kalenin üstünden auta gitti. 79. dakikada Mariano’nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, net bir vuruşla kaleci Serkan’ı mağlup etti: 3-0.

  • Falcao yine attı Sakatlığı can sıktı
  • Galatasaray’da Radamel Falcao şoku. Konyaspor karşısında ilk golü atan Kolombiyalı yıldız, 57. dakikada attığı bir depar sonrası sakatlandı. Arka adalesini tutan Falcao hemen kenara alındı ve yerine Adem Büyük girdi. Yıldız futbolcunun arka adalesinde yırtık şüphesi bulunurken durumu bugün netleşecek. Falcao ligin ilk yarısında tendonlarından sakatlanmış ve aylarca forma giyememişti.Galatasaray’da Falcao’dan sonra sakatlanıp oyundan çıkan isim Saracchi oldu. Uruguaylı sol bek bir depar sonrası sol arka adalesinde ağrı hissetti ve kendini yere bırakırken, yerine Şener girdi. İki futbolcunun da bugün MR’ı çekilecek.
  • Yıldızlar Cimbom’u taşıyor
  • Konyaspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Radamel Falcao ve Emre Akbaba, son haftalarda Galatasaray’ın gol yükünü çekiyor. Falcao, son 3 lig maçında 4 gol kaydetti. Sakatlığı geçen Emre ise bu sezon 3 maça çıkarken hiç birini boş geçmedi. Sakatlanan Falcao’nun yerine giren ve Galatasaray’ın 3. golünü atan Adem Büyük ise bu sezon ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Marcelo Saracchi ise Süper Lig’de çıktığı 2 maçta 2 asiste imza attı. Ömer Bayram’ın da ligdeki asist sayısı 6’ya çıktı.
  • Lemina cezalı
  • Galatasaray’da dün sarı kart gören Lemina cezalı durama düştü. Gabonlu oyuncu 20. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Yazılacak hiçbir şey yok. #Kobe. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (26 Oca, 2020, 12:10ös PST) Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna ile basketbol maçı izlemeye gittiği ifade ediliyor.Trump'tan Kobe Bryant açıklamasıABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ''Korkunç bir haber'' paylaşımında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber'' ifadesini kullandı.Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!&mdash; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Ocak 2020

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