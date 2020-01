Aslan kükredi

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, maçın tamamını domine ederken Radamel Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük’ün ayağından bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, Konyaspor ise bu sezon ligde çıktığı 19. maçta 15. puan kaybını yaşadı. 6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer Ali Şahiner’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hadziahmetovic’in şutunu kaleci Muslera köşeden çıkardı. 13’te ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Feghouli’nin yerden şutu kaleci Serkan’da kaldı. 16’da sol kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Falcao’nun kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti. 26. dakikada Emre Akbaab’nın pasında sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın ortasında penaltı noktası gerisinden Falcao’nun şutu ağlarla buluştu: 0-1. 39’da sol kanattan Saracchi’nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba’nın yerden şutu filelere gitti: 0-2. 64’de Miya, kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşünürken şutu Muslera’nın kucağında kaldı. 68’de Emre Akbaba’nın pasıyla ceza sahasına giren Saracchi’nin sert şutu kalenin üstünden auta gitti. 79. dakikada Mariano’nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, net bir vuruşla kaleci Serkan’ı mağlup etti: 3-0.

Falcao yine attı Sakatlığı can sıktı

Galatasaray’da Radamel Falcao şoku. Konyaspor karşısında ilk golü atan Kolombiyalı yıldız, 57. dakikada attığı bir depar sonrası sakatlandı. Arka adalesini tutan Falcao hemen kenara alındı ve yerine Adem Büyük girdi. Yıldız futbolcunun arka adalesinde yırtık şüphesi bulunurken durumu bugün netleşecek. Falcao ligin ilk yarısında tendonlarından sakatlanmış ve aylarca forma giyememişti.Galatasaray’da Falcao’dan sonra sakatlanıp oyundan çıkan isim Saracchi oldu. Uruguaylı sol bek bir depar sonrası sol arka adalesinde ağrı hissetti ve kendini yere bırakırken, yerine Şener girdi. İki futbolcunun da bugün MR’ı çekilecek.

Yıldızlar Cimbom’u taşıyor

Konyaspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Radamel Falcao ve Emre Akbaba, son haftalarda Galatasaray’ın gol yükünü çekiyor. Falcao, son 3 lig maçında 4 gol kaydetti. Sakatlığı geçen Emre ise bu sezon 3 maça çıkarken hiç birini boş geçmedi. Sakatlanan Falcao’nun yerine giren ve Galatasaray’ın 3. golünü atan Adem Büyük ise bu sezon ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Marcelo Saracchi ise Süper Lig’de çıktığı 2 maçta 2 asiste imza attı. Ömer Bayram’ın da ligdeki asist sayısı 6’ya çıktı.

Lemina cezalı

Galatasaray’da dün sarı kart gören Lemina cezalı durama düştü. Gabonlu oyuncu 20. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.