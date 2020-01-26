NBA

Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
41 yaşındaki Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

Kobe Bryant'ın düşen helikopterinden ilk görüntüler.
Kobe Bryant'ın düşen helikopterinden ilk görüntüler.

Yerel saatle 10.00 civarında California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu.

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Yazılacak hiçbir şey yok. #Kobe.

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

  • Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna ile basketbol maçı izlemeye gittiği ifade ediliyor.

Trump'tan Kobe Bryant açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ''Korkunç bir haber'' paylaşımında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber'' ifadesini kullandı.

Diğer 7 kişinin kimliği henüz açıklanmadı

  • Yaşamını yitiren diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.
  • Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

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