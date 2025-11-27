TOKİ ÖDEME PLANI SABİT Mİ, DEĞİŞECEK Mİ? TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planları ve taksit seçenekleri merak edilmeye başlandı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak konutlarda ödemelerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. İşte TOKİ ödeme planına dair son bilgiler…
“TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?” sorusu, 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 1+1 ve 2+1 daireler için yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeli satışın yapılacağı projede, ödeme planı ve taksit tablosu gündemdeki yerini koruyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR?
TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
TOKİ 1+1 VE 2+1 EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025
TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ?
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.
Ancak Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.