Aslan’da hedef Avrupa Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Portekiz temsilcisi Porto’yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Porto’nun yanı sıra Rusya’dan Lokomotiv Moskova ve Almanya’dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor. İlk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için mücadele verecek. Lider Porto ve 2. sıradaki Schalke 04’ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. Galatasaray’ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan L. Moskova’nın, deplasmanda Schalke ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi’ne giden takım belli olacak. Galatasaray’da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Portekiz temsilcisiyle oynayacakları maçı kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Elimizden geleni yapacağız

Galatasaray’ın bugün sahasında Porto ile oynayacağı kritik maç öncesi açıklama yapan sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı oyuncu Mariano Ferreira, karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Porto maçının önemini bildiklerini belirten Mariano, “Çok önemli bir takıma karşı zor bir maça çıkacağız. Diğer taraftan gruptan çıkmayı garantilemiş bir takıma karşı oynayacağız. Ne olursa olsun Porto her zaman tehlikeli bir takım. Ama Galatasaray gibi bir takımın, camianın her zaman Avrupa’da olması gerekiyor. Biz de takım olarak hepimiz bunun bilincindeyiz. Maçın, kazanacağımız puanın önemi ve bizi nereye taşıyacağının farkındayız. Tek amacımız Galatasaray’ın daha önce de olduğu gibi Avrupa’da olmasını sağlamak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.