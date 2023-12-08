Aslan'ın gözü liderlikte

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, kendi sahasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak.





İlk 14 haftalar baz alınınca tarihinin en iyi başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, hanesine bir 3 puan daha yazdırmanın planlarını yapıyor. Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı hafta Adana Demirspor'u yenerek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ligde 4 haftadır kazanamayan Adana Demirspor ise kötü gidişata Galatasaray karşısında 'dur' demek için sahaya çıkacak.





Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in bugünkü müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Adana Demirspor'da ise Gravillon, Rodrigues, Svensson ve Balotelli'nin sakatlıkları bulunuyor.





Sergio Oliveira ile Emre Akbaba'nın ikili mücadelesi





Ziyech riske edilmeyecek





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftaların en formda isimlerinden Hakim Ziyech'i bugünkü Adana Demirspor karşılaşmasında dinlendirecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur hedefleyen ve Kopenhag'ı deplasmanda mutlaka yenmesi gereken tecrübeli teknik adam, Ziyech'i Danimarka'daki bu mücadeleye saklayacak. Manchester United karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maçın adamı seçilen Ziyech, Kopenhag karşısında Galatasaray'ın gol kozu olacak.









Mesafeler onun için önemsiz! 😉



𝗛 𝗔 𝗞 𝗜 𝗠 𝗭 𝗜 𝗬 𝗘 𝗖 𝗛 🚀 pic.twitter.com/7HYv2YQFxS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 4, 2023





Biri kaybetmiyor diğeri kazanamıyor





Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan san-kırmızılı takım, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi. Galatasaray ayrıca bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde evinde çıktığı 6 maçı da kazandı. Adana Demirspor'un ise bu sezon henüz ligde deplasman galibiyeti bulunmuyor.





Galatasaray-Adana Demirspor

Stat: Rams Park

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang



















