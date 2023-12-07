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Spor

Aslan'ın sol bek çilesi

Angelino'nun kiralanması da Galatasaray'ın sol bek problemini çözmedi. Ara transfer döneminde yine bu bölgeye transfer yapmak kin harekete gecen sarı-kırmızılılar, son 10 yılda sol bek için 20 milyon Euro harcadı.

Umut Yılmaz
09:47 - 7/12/2023 الخميس
Güncelleme: 10:17 - 7/12/2023 الخميس
Yeni Şafak
Angelino - Kazımcan Karataş
Angelino - Kazımcan Karataş

Galatasaray, bir türlü sol bek problemini çözmeyi başaramadı. Bu sezon yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer edilen Angelino da sarı-kırmızılı takımın derdine deva olmadı.


Galatasaray, son 10 sezonda sol bek pozisyonu için birçok futbolcu transferi gerçekleştirirken, düzenli olarak oynayan bir isim bulamadı. Hakan Balta'nın uzun yıllar forma giydiği bu pozisyonda tecrübeli oyuncudan sonra istikrar sağlanamadı. Alex Telles, Galatasaray formasıyla sol bekte başarıyı yakaladı ancak Brezilyalı oyuncu da 2 yılın sonunda takımdan ayrıldı.


600 milyon TL'den fazla

Sarı-kırmızılı takım, son 10 sezonda sol bek bölgesi için yaklaşık 20 milyon Euro (600 milyon TL'den fazla) para harcadı. Bu dönemde 10 farklı oyuncu transfer eden Aslan, bir türlü istikrar sağlayamadı. Bu sezon Angelino için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu devreye girerse 6 milyon Euro daha ödeme yapmak zorunda kalacak.



Geçen sezon 1.14 milyon Euro karşılığında transfer edilen Kazımcan da bekleneni veremedi. Son 10 yılda Galatasaray'ın en yüksek ödeme yaptıkları oyuncular 6.15 milyon Euro ile Alex Telles, 3.5 milyon Euro ile de Nagatomo olarak dikkat çekti


Barış Alper bile forma giydi

Geçtiğimiz sezondan beri Galatasaray'ın sol bek bölgesinde birçok farklı pozisyondan oyuncu forma giydi. Son olarak Pendikspor maçında forvet bölgesinde forma giyen Barış Alper, sol bek olarak görev yaptı.


Sol bekte Angelino, Kazımcan, Barış Alper, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Sam Adekugbe gibi birçok farklı isim forma şansı buldu.







#Galatasaray
#Sol Bek
#Angelino
#Kazımcan Karataş
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