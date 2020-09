Avrupa Ligi'nde geceye Türk futbolcu damga vurdu: Gol ve asistleriyle göz kamaştırdı

UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu karşılaşmasında dün Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in 22 yaşındaki Türk oyuncusu Görkem Sağlam, mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Maçın 29'uncu dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Sağlam, 46'ncı dakika da Nunnely ve 65'inci dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist yaparak yıldızlaştı.

Maçın oyuncusu seçilen Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu.