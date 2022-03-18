Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.Kupanın finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Çeyrek final
- Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)
- Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
- West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa)
- Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
Yarı final
- Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) / Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
- West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) / Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
What a draw! 🤩
Which game are you looking forward to most? 🍿#UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH
What a draw! 🤩