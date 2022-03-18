Spor Avrupa Liginde kuralar çekildi
FUTBOL FUTBOL

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Barcelona, çeyrek finalde Frankfurt ile eşleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Liginde kuralar çekildi
UEFA Avrupa Ligi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

İşte eşleşmeler:

Çeyrek final

  • Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)
  • Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
  • West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa)
  • Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

Yarı final

  • Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) / Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
  • West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) / Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
SPOR
Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Merak edilen soruya yanıt

Merak edilen soruya yanıt

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?
İstanbulda kar etkili oluyor

İstanbul'da kar etkili oluyor

​Gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.
Tarihi gün

Tarihi gün

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

​Vali Yerlikaya saat verip uyardı: Zorunda olmadıkça çıkmayın

'Türkiye ekonomisine güven arttı'

'Türkiye ekonomisine güven arttı'

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Londra'da önemli açıklamalar.

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde renkli görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.