Spor Avusturya GPyi Leclerc kazandı
F1

Avusturya GP'yi Leclerc kazandı

Formula 1'de haftanın yarışını kazanarak şampiyonada 2.sıraya yükselen Leclerc, Verstappen ile puan farkını 38'e indirdi.

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Haber Merkezi AA
Avusturya GPyi Leclerc kazandı
Monakolu Leclerc, bu sezon ilk kez ilk sırada başlamadığı bir yarışta galip geldi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinde, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen startta liderliğini korurken, lastik aşınması konusunda aracı daha iyi performans gösteren Leclerc, 53. turda liderliği rakibinden aldı.

Bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz, 57. turda motor arızası yüzünden yarış dışı kalınca Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 3. sıraya yerleşti.

Leclerc, son turlarda gaz pedalında yaşadığı soruna rağmen durumu kontrol etmeyi başardı ve 1:24:24.312'lik derecesiyle sezonun 3'üncü, kariyerinin 5'inci yarış birinciliğine ulaştı.

Yarışın en hızlı turuna imza atan Verstappen, Leclerc'in 1.532 saniye arkasında 2'nci, liderden 41.217 saniye sonra bitişe gelen Hamilton ise 3. oldu.

Pilotlar klasmanı lideri Verstappen puanını 208'e çıkardı. Şampiyonada 2. sıraya yükselen Leclerc, zirveyle arasındaki farkı 38 puana indirdi.

  • Sezonun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'si 24 Temmuz'da yapılacak.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 208 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 170

3. Sergio Perez (Meksika): 151

4. Carlos Sainz (İspanya): 133

5. George Russell (Büyük Britanya): 128

- Takımlar

1. Red Bull: 359

2. Ferrari: 303

3. Mercedes: 237

4. McLaren: 81

5. Alpine: 81

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