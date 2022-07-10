Cem Bölükbaşı F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi

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Bakan Kasapoğlu: Üstün yetenekli sporcuları geliştirmek için kapsamlı önlemleri hayata geçirdik

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Milli Sporcu Bursu” ile ilk, orta, lise ve yükseköğretim seviyesinde 698 milli sporcu tam burslu olarak eğitim hayatına devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, söz konusu uygulama ile sporcuların önündeki “spor mu, eğitim mi” ikilemini ortadan kaldırdıklarına ve üstün yetenekli sporcuları geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Projeyle birlikte tüm sporcular eğitim hayatlarını, sportif kariyerleriyle birlikte eksiksiz olarak tamamlama imkânına kavuştu” dedi.