Spor Cem Bölükbaşı F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi
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Cem Bölükbaşı F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Avusturya'da düzenlenen sezonun 8. ayağındaki ana yarışı, startın ardından karıştığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

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Haber Merkezi AA
Cem Bölükbaşı F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi
Cem Bölükbaşı F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 40 tur üzerinden yapıldı. Charouz takımı adına yarışan Cem, ıslak pistte 13. cepten başladığı mücadelenin ilk turunda Liam Lawson (Carlin takımı) ile temas yaşadı. Cem, kaza sonucu aracının aldığı hasar nedeniyle 3. turda yarışa veda etti.

Richard Verschoor (Trident) birinci, Jehan Daruvala (Prema) 2'nci, Logan Sargeant (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.

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