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Aziz Yıldırım'dan futbol kamuoyunda tartışma çıkartan açıklamalar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, futbol kamuoyundaki gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 1959 öncesindeki şampiyonluklar ve Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki gerginlik hakkında konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aziz Yıldırımdan futbol kamuoyunda tartışma çıkartan açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 1959 öncesindeki şampiyonluk talepleri ve Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki gerginlik hakkında konuştu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-"Başkanlığı bıraktığımdan beri 3 seneye yakın bir zaman geçti. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş ilan ettiler."

-"Ben Fenerbahçe değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Çünkü ben 20 sene kulübe hizmet ettim ve bu kulübe 20 sene hizmet ederken de Fenerbahçe için ne yaptığımı hepiniz biliyorsunuz. Gittim Fenerbahçe için hapis yattım."

-"Böyle bir insan üzerinden Fenerbahçe yönetimiyle bir kavganız varsa bunu yürütmek yanlıştır ve aptallıktır. Sizin varsa sorunlarınız kendi aranızda konuşursunuz, anlaşırsınız, anlaşamazsınız."

-"Aziz Yıldırım'ı bu işlere katmayın. Katarsanız, katan taraf zararlı çıkar. Ben 2017 Haziran ayında kongre konuşmasında Beşiktaş'a verilen 2 şampiyonluğun yanlış olduğunu ve 2014'ten başlayarak Şekip Mosturoğlu'nun başkanlığında bir heyet oluşturuldu."

-"Bizim şampiyonlukların ne zaman olduğu ve bunlar hangi isimle olduğunu, hangilerinde ne kadar şampiyon olmuşuz, bunların tespitleri ve hem kamuoyu çalışmaları yapmak hem de bunu hukuki dayanaklara dayandırarak federasyona müracaat etmek üzere çalışma başlattık."

-"2017'de de ben bunları kongrede söylüyorum. Benim söylediğim şeyde herkes şunu iyice bilsin, ince olarak düşünsünler. Öyle kaba olarak düşünürsen benim zekamı ölçemediğin için, benim zekamda da insan olmadığı için ne söylediğimi anlamıyorlar."

-"Ben orada 2 şampiyonluğun 59'dan bu yana sığmadığını söylüyorum. Niye sığmıyor. Çünkü yayın parası dağıtılırken şampiyonluğa göre para alıyorsunuz. Ama o 2 tane şampiyonluk 59'dan bu yana hesaplandığı için o 2 şampiyonluk buraya sığmıyor."

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