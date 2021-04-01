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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Aziz Yıldırım' cevabı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'nun FB TV'de sarı kırmızılı kulüple ile ilgili suçlamalara ve 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili olarak yaptığı açıklamalara resmi televizyon kanalından cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Fenerbahçeye Aziz Yıldırım cevabı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'nun FB TV'de sarı kırmızılı kulübe FETÖ üzerinden yaptığı açıklamalara cevap verdi.

GS TV'de konuyla ilgili olarak Ali Koç'un seçim döneminde Aziz Yıldırım'la ilgili yaptığı açıklamalar yayınlandı. O açıklamalarda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı ima ederek "Fetöcü savcıları ben mi kulübe üye yaptım? Ben mi tavla oynadım?" dediği görüntüleri yayınladı.

Öte yandan 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili olarak GS TV yayınına bağlanan Eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Aslan, Fenerbahçe'nin eski şampiyonluklarla ilgili daha önceden başvuru yaptığını ve Metin Sipahioğlu'nun 'ilk defa başvuru yaptık' açıklamasına tepki gösterdi.

Türker Aslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"15 sene Tahkim Kurulu'nda görev yaptım. Biz Fenerbahçe'nin talebini reddettik. Fenerbahçe başvuru yapmıştı. Tahkim'in red kararını TFF arşivden çıkarmalıdır. Fenerbahçe yöneticisi saygısızca ve terbiyesizce açıklamalar yaptı. Ben 50 senedir bu işlerin içerisindeyim. Fenerbahçe'nin o dönemdeki başkanına ve yöneticilerine sorarlarsa, benim ne kadar adil hareket ettiğimi bilirler."

Yusuf Günay'dan 'Anayasa' vurgusu

  • "Fenerbahçe başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yaptı. Fenerbahçe yönetimi başarısızlığını örtmek için gündem yaratma çabası içine girmiş durumda. Siz 90 yıl önceye giderek, kuralı olmayan, 1 yılda 2 şampiyon çıkan turnuvaları bugün gelip isteyemezsiniz. TFF Tahkim kurulu bu konuda daha önce karar vermiş. Esas mesele, Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiası için kullandığı ve söylediği sözler. Bu son derece yanlış, kabul edilemez, sorumluluk sahibi kişinin ağzından dahi çıkmayacak şeyler. Galatasaray, bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu. Anayasa'nın 59. maddesine 3. fıkra eklendi. Spor Federasyonları üzerinde, Tahkim Kurulu görüldü. Tahkim Kurulu kararlarının, en üst karar olduğu açıklandı. Tahkim Kurulu karara bağladıktan sonra, tekrar bir başvuru olamaz."


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