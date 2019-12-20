SÜPER LİG

Babel’den kulübü şikayet ettiği yönündeki iddialara cevap

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA’ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.

Haber Merkezi İHA
Ryan Babel, sezon başında Fulham'dan ayrılmış ve Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Ryan Babel, sezon başında Fulham'dan ayrılmış ve Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Fotoğraf: IHA

Sarı-kırmızılı takımda Babel’in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA’ya şikayette bulunduğu iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptığı açıklamada Babel'in şikayetini doğruladı ancak sorunun hallolduğunu ifade etti.

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