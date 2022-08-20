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Badou Ndiaye: “Adana Demirspor özel bir kulüp”

Adana Demirspor’un bu sezon kadrosuna kattığı Badou Ndiaye antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Badou Ndiaye: “Adana Demirspor özel bir kulüp”
Badou Ndiaye, Süper Lig'de çıktığı 132 maçta 25 gol atarken 21'de asist yapma başarısını gösterdi.

Adana Demirspor'a sezon başında transfer olan başarılı orta saha oyuncusu sezon başlangıçlarını değerlendirdi.

"Yendiğimiz sürece problem yok"

Lige iyi başladıklarını söyleyen Badou Ndiaye, ”Yendiğimiz sürece tabii ki hiçbir problem yok. Son iki hafta aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Ama aynı zaman hala iştahlıyız, her maçta bunu yapmak ve kazanmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece de herhangi bir sorun olmayacak" dedi.

"Adana Demirspor gerçekten özel bir kulüp"

Adana Demirspor’un özel bir kulüp olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu, "Geçen senede burada olan oyuncular bize çok yardımcı oluyor. Bir an önce adapte olmamızın için çok yarımda bulunuyorlar, sadece oyuncular değil kulüpteki herkes bizim bir an önce buraya uyum sağlamamız için elinden geleni yapıyor. Güzel şehir Adana’yı da öğreniyoruz. Allah’a şükür Türkiye’de çok iyi takımlarda oynama fırsatı yakaladım. Ama Adana Demirspor için şunu söyleyebilirim gerçekten özel bir kulüp. Burada umarım her şey sonuna kadar istediğimiz şekilde ilerler" dedi.
"Onlara galibiyetleri hediye edeceğiz"

Coşkulu bir taraftar grubuyla karşılaştıklarını dile getiren Ndiaye, "Bundan çok keyif aldım, umarım bütün sene boyunca bu şekilde devam eder. Devam edeceğine de inanıyorum, devam ettiği sürece biz de onlara teşekkür olarak galibiyetleri hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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