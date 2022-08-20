Galatasaraylı taraftarlardan Evander talebi: Acilen alın

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Teknik direktör Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk yarının sonunda oyundan aldı.
Taraftar Evander'i istiyor
Galatasaray'da taraftarlar sosyal medya hesaplarından Emre Akbaba'ya tepki gösterirken, Evander'i de gündem yaptı.
Taraftarlar, adı uzun süredir sarı-kırmızılı takımla anılan oyuncunun acilen transfer edilmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.
Evander kimdir ve nasıl bir futbolcu?
- Danimarka’da Midtjylland forması giyen Evander, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
- Futbola ülkesinin takımı Vasco de Gama'da başlayan Brezilyalı futbolcu için Midtjylland 2.5 milyon euro bonservis ödemişti.
- 1 Temmuz 2019 yılından bu yana Danimarka ekibinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 152 maçta 43 gol atıp, 34 de asist yapma başarısı gösterdi.
- Kulübüyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in piyasa değeri 7 milyon euro.
Evander'in nasıl bir futbolcu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video: