SÜPER LİG

​Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın eski gol kralı oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımının altına 'Come to Galatasaray' yorumları yapılırken, golcü oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olması da bu transferin gerçekleşebileceği yönünde yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gomis 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Gomis 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Galatasaray'ın 2017 yılında Swansea'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 34 yaşındaki oyuncunun 'aslan' fotoğrafını paylaşması, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, golcü oyuncunun fotoğrafının altına 'Come to Galatasaray' yorumlarında bulunarak, Gomis' yeniden sarı-kırmızılı takıma çağırdılar.

Galatasaray'a geldiği sezon 29 golle Süper Lig'de gol kralı olan oyuncu, aynı zamanda sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk sevinci yaşadı. 2018 yılında 6 milyon euro bedelle Al-Hilal'e transfer olan Gomis, burada 28 maçta 19 gol ve 4 asistle oynadı.

Gomis'in sözleşmesi bitiyor

Galatasaraylı tarafların kalbini kazanan ve genelde attığı gollerden sonra 'aslan' taklidi yapan Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi 05.10.2020'de sona eriyor.

Gomis'in Instagram paylaşımı;



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