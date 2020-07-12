​Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın 2017 yılında Swansea'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 34 yaşındaki oyuncunun 'aslan' fotoğrafını paylaşması, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, golcü oyuncunun fotoğrafının altına 'Come to Galatasaray' yorumlarında bulunarak, Gomis' yeniden sarı-kırmızılı takıma çağırdılar.

Galatasaray'a geldiği sezon 29 golle Süper Lig'de gol kralı olan oyuncu, aynı zamanda sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk sevinci yaşadı. 2018 yılında 6 milyon euro bedelle Al-Hilal'e transfer olan Gomis, burada 28 maçta 19 gol ve 4 asistle oynadı.

Gomis'in sözleşmesi bitiyor

Galatasaraylı tarafların kalbini kazanan ve genelde attığı gollerden sonra 'aslan' taklidi yapan Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi 05.10.2020'de sona eriyor.

Gomis'in Instagram paylaşımı;