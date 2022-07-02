Spor Bakan Kasapoğlundan milli sporculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın 6. gününde toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kasapoğlundan milli sporculara tebrik
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın altıncı gününde 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik mesajı yayımlayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • “Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın altıncı gününde; okçuluk, judo, boks, halter, yüzme, atletizm ve binicilik branşlarında 12 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere tam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.”

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