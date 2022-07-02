Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Spor

Türkiye Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı

Cezayir'de düzenlenen organizasyonda Türkiye, 72 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu. Türkiye, "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.