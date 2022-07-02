Spor Türkiye Akdeniz Oyunlarının 7nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı
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Türkiye Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı

Cezayir'de düzenlenen organizasyonda Türkiye, 72 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu. Türkiye, "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye Akdeniz Oyunlarının 7nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı
Akdeniz Oyunları, Cezayir'de düzenleniyor.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı.

En çok altın madalya aldığımız gün

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.

Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı.

  • Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

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