19. Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
Kadın Milli Takımımız da altın madalya kazandı
Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımımız da İtalya karşısında 5-3 galip gelerek altın madalya kazandı.
YİNE, YENİ, YENİDEN... CEZAYİR'DE BİR KEZ DAHA İSTİKLAL MARŞI'MIZ YANKILANIYOR... 🇹🇷
Teşekkürler Yasemin ve Mete! 👏🏼 pic.twitter.com/L5FNUafiKq
YİNE, YENİ, YENİDEN... CEZAYİR'DE BİR KEZ DAHA İSTİKLAL MARŞI'MIZ YANKILANIYOR... 🇹🇷