Spor 19 Akdeniz Oyunlarında Klasik Yay Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı
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19. Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

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Haber Merkezi AA
19. Akdeniz Oyunlarında Klasik Yay Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı
Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

Kadın Milli Takımımız da altın madalya kazandı

Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımımız da İtalya karşısında 5-3 galip gelerek altın madalya kazandı.

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