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Spor Balotelliden hakem isyanı Bacağının görüntüsünü paylaştı
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Balotelli'den hakem isyanı: Bacağının görüntüsünü paylaştı

Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Balotelliden hakem isyanı: Bacağının görüntüsünü paylaştı
Bacağının krampon vidalarıyla yaralandığı görüldü.

Adana Demirspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup oldu. 45+3. dakikada mavi-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mario Balotelli, hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kart ile oyun dışı bırakıldı.

Sosyal medya hesabından hesabından bacağının fotoğrafını paylaşan Balotelli, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Tecrübeli futbolcu, “Süper Lig. Bana kırmızı kart göstermeniz oldukça prestijli, rakibe kart göstermemeye de devam edin. Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım" cümlelerine yer verdi.

Balotelli rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
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Balotelli rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

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