Barcelona 17'lik Fati ile 3 puana uzandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 2-1 yendi.

Barcelona'nın ilk yarıda gelen gollerini, 17 yaşındaki forveti Anssumane Fati (Dk. 30 ve Dk. 32) attı. Fati'nin iki dakikada attığı iki golün de asistini Lionel Messi verdi.

La Liga tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Fati, Levante karşısında attığı gollerle de yeni bir rekora imza attı.

📚HISTORY | Today, Ansu Fati became the youngest player to ever score two goals in one game in @LaLigaEN. 🍼 pic.twitter.com/lfJqKJzGYq — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 Şubat 2020

Tarihe geçti

Fati, 17 yaş ve 94 gün ile La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu oldu. Şimdiye kadar bu dalda rekor, 17 yaş 117 günle Real Betisli Juanmi Jimenez'deydi.

Karşılaşmada Levante'nin tek golü ise uzatmaların oynandığı 92. dakikada Rochina'dan geldi.

Aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Levante ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.