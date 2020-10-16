Barış Başdaş'tan itiraf: Kalbim Galatasaray için atıyor

Geçen sezon Karagümrük forması giyen ve Alman ekibi Hannover 96'ya transfer olan tecrübeli stoper Barış Başdaş, yeni takımında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

"Çocukluktan beri kalbim Galatasaray için atıyor"

"Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, "Çocukluktan beri kalbim Galatasaray için atıyor. Ancak profesyonel bir oyuncuyum ve şu anda kalbim Hannover için atıyor" dedi.

"Kahramanın Hagi"

Çocukluk kahramanı sorulan Barış Başdaş, "Çocukluk kahramanlarım ailem diyebilirim. Futbolda ise, Gheorghe Hagi. Galatasaray'da oynadığı ve UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde yaptıkları nedeniyle o benim kahramanım" ifadelerini kullandı.