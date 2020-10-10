BUNDESLİGA

Teknik direktör Kenan Koçak kimdir?

Kenan Koçak: Türkiye'den teklif aldım

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da gösterdiği performansla adından söz ettiren teknik direktör Kenan Koçak, "Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı" dedi. Fenerbahçe'den ayrılarak Udinese'ye imza atan Tolgay Arslan'ı transfer etmek istediğini belirten 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Bütçe konusundaki engeller nedeniyle Tolgay'ı kadromuza katamadık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Kenan Koçak'ın Hannover ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kenan Koçak'ın Hannover ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: Olgucan KALKAN / DHA

Geçtiğimiz sezon Hannover 96'yı 16. sırada alarak ligi 6. sırada tamamlayan Türk teknik direktör Kenan Koçak, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun ikinci yarısında yakalanan başarılı performansı bu sezon da devam ettiren Hannover 96, ligde oynadığı 3 maçın 2'sinden sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 de mağlubiyet alan Kenan Koçak ve ekibi, Almanya Kupası'nda turu geçmeyi başardı.

Kenan Koçak, 14 Kasım 2019'da Hannover'de göreve başladı.
Kenan Koçak, 14 Kasım 2019'da Hannover'de göreve başladı.

"Takımın önemli 4-5 ismi transfer oldu"


Geçen sezon gösterdikleri başarılı performansın ardından doğrudan 11'de oynayan 4-5 oyuncunun farklı liglere transfer olduğunu dile getiren Kenan Koçak, "Geçen yıl takımı 16. sırada aldık. Sonrasında ligi 6. sırada tamamladık. Geçen sezonun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olduk. Kadroda doğrudan 11'de forma giyen, takımın önemli 4-5 ismi transfer oldu. Stoperimiz Waldemar Anton, Bundesliga'ya Stuttgart'a transfer oldu. Hannson; Fortuna Sittard'a, Soto; İngiltere Championship'e gitti. 11 tane de yeni transfer yaptık. Yılmadık, çalıştık. İnşallah bir an evvel gerçek performansımıza kavuşacağız" diye konuştu.


"Barış Başdaş adaptasyon süreci yaşıyor"

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen Patrick Twumasi ile Karagümrük forması giyen Barış Başdaş'ı kadrolarına kattıklarını hatırlatan Koçak, Twumasi'nin biraz maç eksiği var. Yine Türkiye'den transfer ettiğimiz Barış Başdaş da adaptasyon süreci yaşıyor. Bundesliga 2 zor, yüksek mücadele gerektiren bir lig. İkisi de iyi çalışıyor. Ben oldukça memnunum" ifadelerini kullandı.

Stoperde görev yapan Barış Başdaş, Alman ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoperde görev yapan Barış Başdaş, Alman ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"Tolgay Arslan'ı istedik"

Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ı kadrolarına katmak istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Tolgay beğendiğim bir futbolcu. Kendisiyle görüşüyorum. Teknik direktör olarak listeyi yönetime sunarım, mali konulardaki dengeler yönetime ait. Tolgay'ı da kadromuza katmak istedik. Sonuçta Tolgay değerli bir futbolcu. Bizim de bütçemiz belli. Bütçe konusundaki engeller nedeniyle kadromuza katamadık. Tolgay da Serie A'ya transfer olarak kalitesini gösterdi" şeklinde konuştu.

Tolgay Arslan'ın Transfermark'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Tolgay Arslan'ın Transfermark'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

"En iyisini yaparak bir yerlere gelmek istiyoruz"

En iyi şekilde çalışarak, ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerinin altını çizen Koçak, şöyle devam etti:

  • "Hedeflerim tabii ki var. Ancak seneye bunu yapacağım dersem bugünü kaçırabilirim. En iyisini yapmaya çalışacağız. 100'ün üstünde Bundesliga maçım var. Hedefler doğrultusunda takım olarak da en iyi şekilde çalışıp, en iyisini yaparak bir yerlere gelmek istiyoruz. Ben uzun vadeli hedeflerle çalışmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Günü takip etmek, güncel yollardan gitmeyi bilmek lazım. Kişisel olarak da en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı"

Geçen sezon gösterdiği performansın ardından Türkiye'den de teklifler aldığını belirten Kenan Koçak, "Geçen sezonun ardından çok teklif geldi. Ama şimdi medyada şuradan teklif aldım, şöyle teklif geldi demek yanlış olur. Bunu söylersem hem takıma hem de şu anda görev alan teknik direktöre saygısızlık yapmış olurum. Teklifler geldi; oturduk, değerlendirdik. Ancak inandığımız bir proje olmadı. Kulübümle de 3 yıllık sözleşmem var. Onlar da izin vermedi. Şu anda kendimi Bundesliga'ya verdim" diye konuştu.

"İlerleyen dönemlerde Türkiye'de çalışmak isterim"

İlerleyen yıllarda Türkiye'de görev almayı istediğini de ifade eden Koçak, sözlerini şöyle noktaladı:

  • "Tabii ki gönül kendi insanınla çalışmak, ülke futboluna destekte bulunmak ister. Bizler profesyonel insanlarız. Zaman neyi gösterir bilmem ama ilerleyen dönemlerde Türkiye'de çalışmak isterim."

Türk teknik adam Kenan Koçak'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Türk teknik adam Kenan Koçak'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, birçok konuda açıklamalarda bulundu.Almanya Futbol Federasyonu'nun futbola başlama tarihi olarak Mayıs ayının ortalarını düşündüğünü ifade eden Kenan Koçak, "Almanya Futbol Federasyonu, koronavirüs ortaya çıkıp, ligleri erteledikten sonra maçların başlangıç tarihini Nisan ayının başı olarak vermişti. Fakat bu hastalığın ilerlemesinden dolayı tekrar ertelemek zorunda kadılar. Son olarak Mayıs ayının ortası olarak düşünüyorlar. Sonuçta bu kararı verecek son yer federasyon değil. Almanya devleti ve sağlık bakanlığı. Almanya sağlık bakanlığının vereceği kararlara uymak zorundayız. Mayıs'ın başında ya da ortasında olur mu olmaz mı, bunu önümüzdeki günlerde ortaya çıkan vaka sayıları belirleyecek. Biz de beklemedeyiz" ifadelerini kullandı."Belirsizlik var"Şu anda bir belirsizlik olduğunu ve Almanya devletinin yapacağı takipler sonunda liglerin devamıyla ilgili kararın alınacağını söyleyen Koçak, "Sayılar artıyor, duruyor, geri gidiyor. Şu an bir belirsizlik var. Fakat Alman devleti ve burada yaşayan insanlar son derece büyük bir disiplinle yaşama ayak uyduruyorlar. Bunun sonucunda nihai kararı devlet ve sağlık bakanlığı verecek. Onun için hastalık ne kadar yayıldı, ne kadar tehlike var onu takip ediyorlar. Onun sonucunda da bize kararlarını ileteceklerdir" diye konuştu."4'er kişilik gruplar halinde antrenman yapıyoruz"Geçtiğimiz hafta antrenmanlara gruplar halinde başladığını belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Biz de geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren belirli tedbirler, önlemler altında toplandık. Ancak takım halinde toplanmadık. Takımı gruplara bölmek zorunda kaldık. Çünkü, sağlık bakanlığının aldığı tedbirler neticesinde federasyonun bize verdiği kurala göre sadece 4 kişi antrenman yapabiliyoruz. 4 kişi ve arada 2 metre mesafe oluyor. Onun için de takımı gruplara bölüp, sahaları, duşları, odaları ayırıp idmanlara başladık" şeklinde konuştu."Virüse yakalanan futbolcularımız durumu hemen atlattı"Futbol dünyasında koronavirüs vakasının ilk olarak kendi takımlarında görülmesiyle ilgili de konuşan Kenan Koçak, "Zor bir sene. Herkes için bir ilkti. Bütün insanlık için bir ilkti bu durum. Futbolcular hemen 14 günlük karantina altında girdi. Biz futbolcularımıza idman programı, medya, dijital her türlü katkıyı sağladık. Elimizden geldiği kadar 2 hafta destek olduk. Planlar, projeler verdik. Koronavirüse yakalanan futbolcularımız hemen bu durumu atlattılar çok şükür. Hemen sağlığına kavuştular. Şu anda takımda herhangi bir sorun, sıkıntımız yok" dedi."Futbol seyircisiz tat vermiyor"Futbolda en önemli parçalardan birinin taraftar olduğunun altını çizen Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:"Futbol seyircisiz tat vermiyor. Onlar futbolun bir parçası. Onlarla güzel. Onlar olmadan olmaz. Ancak bu özel bir durum. Yaşanan ilkler var. En önemli soru burada, sağlık bakanlığının vereceği kararlar. Biz tabii ki futbol adamları olarak seyirciyi yanımızda isteriz. Fakat şu anda genel olarak birlik ve beraberliğimizi düşünmek zorundayız. Kararları sağlık bakanlığı alacak ve biz de futbol insanları olarak bu kararlara uymak zorundayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde. Hiçbir kupa, hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk insan sağlığından önemli değildir. Bizler için insan hayatı ve yaşamı önce gelir. Futbol camiası da alınan kararlara uymak zorundadır."Fenerbahçe sorusuna cevap verdiTeknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmak isteyip istemediği sorulan Koçak, şu cevabı verdi;"Bizler profesyoneliz. Ne dersek yanlış olur. Şükürler olsun ki Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Durumumuz şu anda sağlamlaştı. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, hangi konsept, hangi vizyon uyar, hedefimizle bağdaşabilir, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan ve proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz."

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