Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'in golünü 51. dakikada Aleksic kaydederken, Galatasaray'ın golünü ise 67. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Ayrıca karşılaşmanın 85. dakikasında Visca ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 60, Galatasaray ise 52 puana yükseltti. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Antalyaspor'un konuğu olacak.

Başakşehir-Galatasaray maçında tartışılan an: Edin Visca kırmızı kart görmeli miydi? Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Edin Visca ile Ömer Bayram arasındaki pozisyonda Ali Palabıyık faul düdüğünü çaldı. Kart çıkarmayan hakeme Galatasaray yedek kulübesinden tepki sesleri yükseldi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ömer Bayram'ın aşiline basılan pozisyon için orta hakeme ve dördüncü hakeme 'pozisyonu izleyin' diyerek tepki gösterdi.Ancak Ali Palabıyık, VAR'dan uyarı gelmeyince Visca'nın pozisyonunu kontrol etmedi.İşte tartışmalı o pozisyon;

Mario Lemina sakatlandı

Galatasaray’da Mario Lemina, Başakşehir karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlanarak yerini 17 yaşındaki genç futbolcu Emin Bayram’a bıraktı.

Sakatlıklar Galatasaray’ın peşini bırakmıyor. Son olarak Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında Mario Lemina sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin 51. dakikasında Başakşehir golünden sonra santra yapılmadan önce Lemina kendini yere bıraktı. Karşılaşmaya devam edemeyen 26 yaşındaki futbolcunun yerine 53. dakikada Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram’a şans verdi.

Her iki takımda karşılaşmaya şu 11'lerle başladı;

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba.