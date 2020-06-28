SÜPER LİG

Başakşehir-Galatasaray maçında tartışılan an: Edin Visca kırmızı kart görmeli miydi?

Süper Lig'de haftanın maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken Edin Visca ile Ömer Bayram arasındaki pozisyon ilk 45 dakikaya damga vurdu. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık pozisyonda faul düdüğünü çalsa da kart çıkarmadı. Teknik direktör Fatih Terim pozisyonu tekrar izlemeyen Palabıyık'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyık

Ali Palabıyık

Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Edin Visca ile Ömer Bayram arasındaki pozisyonda Ali Palabıyık faul düdüğünü çaldı. Kart çıkarmayan hakeme Galatasaray yedek kulübesinden tepki sesleri yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ömer Bayram'ın aşiline basılan pozisyon için orta hakeme ve dördüncü hakeme 'pozisyonu izleyin' diyerek tepki gösterdi.

Ancak Ali Palabıyık, VAR'dan uyarı gelmeyince Visca'nın pozisyonunu kontrol etmedi.

İşte tartışmalı o pozisyon;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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