Başakşehir-Galatasaray maçında tartışılan an: Edin Visca kırmızı kart görmeli miydi?

Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Edin Visca ile Ömer Bayram arasındaki pozisyonda Ali Palabıyık faul düdüğünü çaldı. Kart çıkarmayan hakeme Galatasaray yedek kulübesinden tepki sesleri yükseldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ömer Bayram'ın aşiline basılan pozisyon için orta hakeme ve dördüncü hakeme 'pozisyonu izleyin' diyerek tepki gösterdi.
Ancak Ali Palabıyık, VAR'dan uyarı gelmeyince Visca'nın pozisyonunu kontrol etmedi.
İşte tartışmalı o pozisyon;
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