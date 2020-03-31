Başakşehir Kulübü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Yönetim kurulu, futbolcular, teknik ekip ve personelin toplamda 2 milyon 14 bin TL ile kampanyaya katılım göstereceği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Kulübü olarak tam destek veriyoruz.
- Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.
- Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."
📢 KAMUOYUNA DUYURU | #BizBizeYeteriz pic.twitter.com/DdCkXzjTUI
📢 KAMUOYUNA DUYURU | #BizBizeYeteriz pic.twitter.com/DdCkXzjTUI— İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar 🏠 (@ibfk2014) 31 Mart 2020
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