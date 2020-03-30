Edin Visca'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak. Visca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de bu dönemde yardıma muhtaç bin ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.

"İkinci vatanım Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek boynumun borcu"

Visca'nın açıklamasında "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için bin ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'yu da etiketleyerek, destek çağrısı yaptı.

Edin Visca: "Her zaman 2. vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye’de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur." [IG] pic.twitter.com/7IBPbbJfjx — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Mart 2020



