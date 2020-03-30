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Edin Visca'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, koronavirüs salgını nedeniyle yardıma ihtiyacı olan bin aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 339 maçta 95 gol atarken, 97 de asist kaydetti.

Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 339 maçta 95 gol atarken, 97 de asist kaydetti.

Fotoğraf: KEMAL ASLAN / Reuters

Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak. Visca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de bu dönemde yardıma muhtaç bin ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.

"İkinci vatanım Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek boynumun borcu"

Visca'nın açıklamasında "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için bin ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

  • 30 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'yu da etiketleyerek, destek çağrısı yaptı.


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