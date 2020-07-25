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Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takım ortaya çıktı

İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takım ortaya çıktı

Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci, önceki günlerde yaptığı açıklamada "Avrupa'ya gitmek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Kahveci'nin şampiyonluk sonrasında gideceği takımın ismi ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

Fotoğraf: THILO SCHMUELGEN

Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci'nin sezon sonu itibarıyla hangi takıma transfer olacağı sorusu cevap buluyor.

NTV canlı yayınına konuk olan milli futbolcu, kendisini İspanya ligine daha uygun gördüğünü söylerken transfere dair ipuçları da verdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, milli oyuncuyla ilgili Sevilla ismini açıklarken. İspanyol kulübünün uzun süredir yıldız ismi izlediği belirtildi.

Önceki dönemlerde de adı Sevilla ile anılan İrfan Can Kahveci'nin Monchi'nin ekibi tarafından takip edildiği ve transfer için onay verildiği aktarıldı.

Sevilla'nın milli oyuncu için 15 milyon euroyu bulacak bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?
İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın devleriyle birlikte Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrolarına katmak istiyor. Peki İrfan Can Kahveci kimdir ve kaç yaşında?İrfan Can Kahveci kimdir?15 Temmuz 1995 yılında Çorum'da doğan İrfan Can Kahveci futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 24 yaşındaki oyuncu 1 Temmuz 2014 yılında A Takıma yükseldi ve 4 Ocak 2017 yılında 1.61 milyon euro bonservis değeriyle Başakşehir'e transfer oldu. Sol ayaklı oyuncu orta sahanın merkezi başta olmak üzere on numara ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor.İrfan Can Kahveci'nin bonservisi ne kadar?Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. 24 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.İrfan Can Kahveci istatistiklerİrfan Can Kahveci bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 6 gol kaydederken 4 tane de asist yaptı.Fenerbahçe ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istiyorMedipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin taliplileri gün geçtikçe artıyor. Gelecek yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'yi sarı-lacivertli forma altında görmek istiyor. Aynı zaman da Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İrfan Can'ın kadroya katılması için kesin direktif verdi. UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturmasıİrfan Can Kahveci'ye UEFA'dan soruşturma açılmıştıMilli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatılmıştı. Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verilmişti.24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.Video: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı: Her şutun gol olsun!Galeri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular 2020: Dünya yıldızları boşa çıkıyor

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