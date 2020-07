İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takım ortaya çıktı

Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci'nin sezon sonu itibarıyla hangi takıma transfer olacağı sorusu cevap buluyor.

NTV canlı yayınına konuk olan milli futbolcu, kendisini İspanya ligine daha uygun gördüğünü söylerken transfere dair ipuçları da verdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, milli oyuncuyla ilgili Sevilla ismini açıklarken. İspanyol kulübünün uzun süredir yıldız ismi izlediği belirtildi.

Önceki dönemlerde de adı Sevilla ile anılan İrfan Can Kahveci'nin Monchi'nin ekibi tarafından takip edildiği ve transfer için onay verildiği aktarıldı.

Sevilla'nın milli oyuncu için 15 milyon euroyu bulacak bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.