​İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın devleriyle birlikte Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrolarına katmak istiyor. Peki İrfan Can Kahveci kimdir ve kaç yaşında?

İrfan Can Kahveci kimdir?

15 Temmuz 1995 yılında Çorum'da doğan İrfan Can Kahveci futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 24 yaşındaki oyuncu 1 Temmuz 2014 yılında A Takıma yükseldi ve 4 Ocak 2017 yılında 1.61 milyon euro bonservis değeriyle Başakşehir'e transfer oldu. Sol ayaklı oyuncu orta sahanın merkezi başta olmak üzere on numara ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor.

İrfan Can Kahveci'nin bonservisi ne kadar?

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. 24 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.

İrfan Can Kahveci istatistikler

İrfan Can Kahveci bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 6 gol kaydederken 4 tane de asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istiyor

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin taliplileri gün geçtikçe artıyor. Gelecek yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'yi sarı-lacivertli forma altında görmek istiyor. Aynı zaman da Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İrfan Can'ın kadroya katılması için kesin direktif verdi.

UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturması Medipol Başakşehir Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verildi.🔴 UEFA, futbolcumuz @irfankahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 28, 2019 Robinho, Visca ve Azubuike'ye ye soruşturma yokMedipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Avusturya Ligi ekiplerinden Wolfsberger'i 1-0 mağlup etmişti. Temsilcimizin golünü ise milli yıldız İrfan Can Kahveci kaydetmişti. Atılan golden sonra asker selamı veren İrfan Can Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerimize destek olmuştu. Bu asker selamından dolayı milli yıldıza UEFA soruşturma başlattı. Ancak İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Robinho, Visca ve Azubuike'ye herhangi bir soruşturma açılmadı. UEFA'nın yalnızca Türk oyuncu İrfan Can Kahveci'ye soruşturma başlatması dikkatlerden kaçmadı.24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.Asker selamı evrenseldir! @UEFA pic.twitter.com/Gfyf6m71m2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2019 Milli Takım'a da soruşturma açılmıştı!UEFA Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamına soruşturma başlatmıştı. Ayrıca Fransa maçında millilerimizin asker selamı verdiği gol sevinci Fransız medyası tarafından yayınlanmamıştı. Maçın yayın ve dağıtımını yapan Fransız medya şirketi, asker selamını yayınlamama nedenlerinin “UEFA’dan aldıkları talimat” olduğunu duyurmuştu. M6 Group’tan yapılan açıklamada, “UEFA’nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi” denildi.UEFA'nın çifte standardı: Asker selamı sadece Türk futbolculara yasakDaha önceden Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Dünya Kupası’nın finalindeki kupa töreninde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karşısında asker selamı vermesi, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de oynarken gol sevincini asker selamı vererek kutlaması, Hırvat futbolcu Mario Mandzukic’in Bayern Münih formasını giyerken gol sevincini asker selamı vererek yaşaması, Şampiyonlar Ligi’nde Thierry Henry ve Samuel Eto’o’nun asker selamı vermesi, Emmanuel Adebayor’un ülkesi Togo’nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı vermesi siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmemişti.Erdoğan: Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın millilerimizin asker selamı verdiği için Türkiye’ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, “Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Griezmann'a bir şey yapabildiler mi? Milli Takımımızın 'milli' bir bakışı var. Bunu da tüm seyircisiyle paylaşıyor. UEFA'nın soruşturmasından bir şey çıkacağını zannetmiyorum." pic.twitter.com/SUlEs2MXxP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2019

İrfan Can Kahveci'ye UEFA'dan soruşturma açılmıştı

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatılmıştı. Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verilmişti.

24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.







