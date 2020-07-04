İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?
İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere hemen hemen birçok takımın kadrosuna katmak istediği ve Avrupa'dan da takımların talip olduğu İrfan Can kahveci Kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında? İrfan Can Kahveci nereli? İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? İrfan Can Kahveci'nin bonservisi ne kadar? İrfan Can Kahveci hakkında bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın devleriyle birlikte Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrolarına katmak istiyor. Peki İrfan Can Kahveci kimdir ve kaç yaşında?
İrfan Can Kahveci kimdir?
15 Temmuz 1995 yılında Çorum'da doğan İrfan Can Kahveci futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 24 yaşındaki oyuncu 1 Temmuz 2014 yılında A Takıma yükseldi ve 4 Ocak 2017 yılında 1.61 milyon euro bonservis değeriyle Başakşehir'e transfer oldu. Sol ayaklı oyuncu orta sahanın merkezi başta olmak üzere on numara ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor.
İrfan Can Kahveci'nin bonservisi ne kadar?
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. 24 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.
İrfan Can Kahveci istatistikler
İrfan Can Kahveci bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 6 gol kaydederken 4 tane de asist yaptı.
Fenerbahçe ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istiyor
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin taliplileri gün geçtikçe artıyor. Gelecek yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'yi sarı-lacivertli forma altında görmek istiyor. Aynı zaman da Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İrfan Can'ın kadroya katılması için kesin direktif verdi.
İrfan Can Kahveci'ye UEFA'dan soruşturma açılmıştı
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatılmıştı. Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verilmişti.
24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.
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